Kur'an-ı Kerim'de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 MART 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Kur'an-ı Kerim'de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.
Kur'an-ı Kerim'de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?
a) Fatiha Suresi
b) İhlas Suresi
c) Rahman Suresi
d) Bakara Suresi
Cevap: C