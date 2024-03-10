Kur'an-ı Kerim'de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 MART 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Kur'an-ı Kerim'de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Kur'an-ı Kerim'de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?

a) Fatiha Suresi

b) İhlas Suresi

c) Rahman Suresi

d) Bakara Suresi

Cevap: C