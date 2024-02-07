Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 7 Şubat 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 7 Şubat 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Şubat | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 7 Şubat 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 7 ŞUBAT? | Gelinim Mutfakta'nın 1318. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 7 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 Şubat Pazartesi günü çeyrek altını Selda gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22-26 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22-26 Ocak hafta finalinde elenen isim Özlem gelin oldu.

DİĞER
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!
CHP'de kaos bitmiyor | Parti içinde kan gövdeyi götürüyor! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekişmesi sürüyor
Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..."
F.Bahçe'de geri sayım! Teklifi kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 ŞUBAT Salı
Hangi maç hangi kanalda?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Şubat
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın o yıldızları değere bindi! Beşiktaş'ın o yıldızları değere bindi! 09:26
F.Bahçe'de geri sayım! Teklifi kabul etti F.Bahçe'de geri sayım! Teklifi kabul etti 08:45
Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." 07:47
O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" 07:29
Maaşı FIFA'dan Maaşı FIFA'dan 06:08
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:14
Daha Eski
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:12
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! 01:08
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! 01:08
Thomas Meunier Trabzon'a geldi! Thomas Meunier Trabzon'a geldi! 01:08
Ankaragücü rahat turladı! Ankaragücü rahat turladı! 01:08
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 01:08