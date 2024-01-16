Haberler Magazin KARATECİ ÇOCUK (The Karate Kid) FİLMİNİN KONUSU NE? | Karateci Çocuk filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

KARATECİ ÇOCUK (The Karate Kid) FİLMİNİN KONUSU NE? | Karateci Çocuk filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Harald Zwart'ın oturduğu Karateci Çocuk filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, dram, aile ve dövüş türündeki 2010 yapımı Karateci Çocuk hakkında arama motorlarında araştırılan 'Karateci Çocuk filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KARATECİ ÇOCUK (The Karate Kid) FİLMİNİN KONUSU NE? | Karateci Çocuk filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Karateci Çocuk filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Harald Zwart'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Karateci Çocuk filminin konusu ne? Karateci Çocuk oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KARATECİ ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Efsanevi seksenli yıllar kült yapımlarından The Karate Kid'e Jackie Chan esintili yeni bir yorum getiriliyor 2010 yapımı Karete Çocuk filmiyle. Dre, Detroit'in en klas çocukları arasındayken çok farklı bir memlekette yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Popüler bir Amerikan çocuğu olabilecekten; annesinin (Taraji P. Henson) kariyeri ikisinin de yolunu Uzak Asya'ya, Çin'e götürür. Başlangıçta arkadaş edinme konusunda zorluk çeken kahramanımız, zamanla sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ve şanslıdır ki Ying de ona karşı boş değildir.

Sorun şu ki kültürler arasındaki uçurum böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre'ye düşman olup kahramanımıza nefes aldırmamaya yeminlidir. Dre yalnızca yüzeysel derecede karate bilmektedir; kung fu diyarında, Cheng ise karateci kahramanımıza aman vermez ve onu acımasızca yere yapıştırır. Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre'nin, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar ve kung fu turnuvasında Cheng'le son bir karşılaşmaya doğru ilerlerler. Han, Dre'ye kung fu'nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükunetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.

KARATECİ ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Ralph Macchio
  • Pat Morita
  • William Zabka
  • Jaden Smith
  • Elisabeth Shue
  • John G. Avildsen
  • Martin Kove
  • Randee Heller
  • Chad McQueen
  • Rob Garrison
  • Ron Thomas
  • Taraji P. Henson
  • Thomas Ian Griffith
  • Juli Fields
  • Hilary Swank
  • Larry Scott
  • William H. Bassett
  • Israel Juarbe
  • Dana Andersen
  • Wenwen Han
  • Frank Burt Avalon
  • Pat E. Johnson
  • Jackie Chan
  • Frances Bay
  • Darryl Vidal
  • Tony O'Dell
  • Bruce Malmuth
  • Scott Strader
  • Peter Jason
  • Larry Drake
  • Tom Fridley
  • Todd Lookinland
  • Sam Scarber
  • Helen Siff
  • Christopher Kriesa
  • Molly Basler
  • Bernie Kuby
  • Ken Daly
  • Joan Lemmo
  • Stan Rodarte
  • Donald DeNoyer
  • David Abbott
  • Zhenwei Wang
  • Tamlyn Tomita
  • Robyn Lively
  • Sean Kanan
  • Walton Goggins
  • Michael Ironside
  • Yuji Okumoto
  • Michael Cavalieri

DİĞER
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi! Kaya Çilingiroğlu’ndan kızı Zehra’ya duygusal sözler!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye ve İsrail'e rest: Artık yetti! | İstanbul muradına kavuşacak | Harekat sinyali: Huzur hattı
Santos eski öğrencisini getiriyor!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 16 Ocak puan durumu
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Ocak
SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ - Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Emekli ve memur zammı için saat verildi!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'e Aytaç Kara damgası! Süper Lig'e Aytaç Kara damgası! 11:43
Fırtına'da Avcı farkı! Fırtına'da Avcı farkı! 11:41
Konyaspor transferi açıkladı! Konyaspor transferi açıkladı! 11:41
Pendikspor Umut Nayir'i duyurdu! Pendikspor Umut Nayir'i duyurdu! 11:33
Roma'da Mourinho dönemi sona erdi Roma'da Mourinho dönemi sona erdi 11:32
Santos eski öğrencisini getiriyor! Santos eski öğrencisini getiriyor! 11:24
Daha Eski
F.Bahçe istiyordu! Bonservisi belli oldu F.Bahçe istiyordu! Bonservisi belli oldu 11:19
Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta? 11:14
Çağlar transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu Çağlar transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu 11:13
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 11:12
Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 10:39
Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 10:34