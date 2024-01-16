KARATECİ ÇOCUK (The Karate Kid) FİLMİNİN KONUSU NE? | Karateci Çocuk filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Karateci Çocuk filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Harald Zwart'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Karateci Çocuk filminin konusu ne? Karateci Çocuk oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KARATECİ ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Efsanevi seksenli yıllar kült yapımlarından The Karate Kid'e Jackie Chan esintili yeni bir yorum getiriliyor 2010 yapımı Karete Çocuk filmiyle. Dre, Detroit'in en klas çocukları arasındayken çok farklı bir memlekette yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Popüler bir Amerikan çocuğu olabilecekten; annesinin (Taraji P. Henson) kariyeri ikisinin de yolunu Uzak Asya'ya, Çin'e götürür. Başlangıçta arkadaş edinme konusunda zorluk çeken kahramanımız, zamanla sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ve şanslıdır ki Ying de ona karşı boş değildir.

Sorun şu ki kültürler arasındaki uçurum böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre'ye düşman olup kahramanımıza nefes aldırmamaya yeminlidir. Dre yalnızca yüzeysel derecede karate bilmektedir; kung fu diyarında, Cheng ise karateci kahramanımıza aman vermez ve onu acımasızca yere yapıştırır. Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre'nin, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar ve kung fu turnuvasında Cheng'le son bir karşılaşmaya doğru ilerlerler. Han, Dre'ye kung fu'nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükunetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.

KARATECİ ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?