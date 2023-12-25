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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 25 Aralık Pazartesi günü 6. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 6. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 01:01 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 01:01
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin DöğeR'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 6. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 25 Aralık Pazartesi günü yayımlanacak 6. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Nusreddin hiç beklenmedik bir şekilde saraya gelmiş ve Sultan Nureddin'e Selahaddin'in onun öz oğlu olmadığını öğrendiğini söylemiştir. Selahaddin ise Gregor'un elindeki esirleri kurtarmıştır. Şimdi sıra Sultan Nureddin'in de katılımıyla Askalan'ı fethetmektir. Fakat Nusreddin'in sırrı açmakla tehdit ettiği Sultan Nureddin kuşatmaya gidemez. Bu durum Selahaddin ve Sultan Nureddin cephesinde sert bir çatışmaya sebep olur. Selahaddin'e iyice intikam güden Gregor ise hemen harekete geçer ve vahşice bir hareketle Selahaddin'in esaretten kurtardığı alplarla, Halil'i öldürür. Halil'in ölümü Askalan obasında da büyük bir acı ve öfkeyle karşılanır. Gregor'un yaptığı eyleme karşılık Selahaddin, adeta savaş ilan eder. Nureddin ise kararında nettir. Müslüman Beyler ile birliği sağlamadan hareket etmeyecektir. Baba ve oğul bu noktada ciddi bir yol ayrımına girer ve Selahaddin, bir başına savaşa koyulur. Beyleri toya toplayan Nureddin, birliği sağlayıp onları Haçlılar'a karşı ittifak olmaya ikna edebilecek midir? Eline geçen sırla büyük bir koz elde eden Nusreddin'in bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Gregor ile karşı karşıya gelen Selahaddin, Askalan'ı alabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm izle

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