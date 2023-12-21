GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 ARALIK |Yapabileceğinize inanmak savaşın yarısıdır.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 ARALIK | Merkür retrosu bu hafta sonu itibariyle Oğlak burcundan ayrılıyor. Yay burcunda devam edecek olan Merkür Retrosu etkisini 5 Ocak 2024'e kadar sürdürecek. Bu gerileme sürecinde eğitim-öğretim, inançlar, aşk hayatı, yaşam tarzı ve seyahat ile ilgili konular ön planda olacak. Yüzleşmeniz gereken bazı eski bağlantılar ve tekrarlanması gereken konular olabilir. Eksikler tamamlanmalı. Tamamlanmadığı sürece Merkür Retrosu daha güçlü karşınıza çıkabilir. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Bir durumun her iki tarafını da her zaman net bir şekilde görürsünüz. Bugün geçmişi göz önünde bulundurarak gelecekteki olası eylem planlarını değerlendirebilirsiniz. Önceki değerler teste tabi tutulabilir ve eski görüşler revize edilebilir. Bir ilişkiyi bitirmeyi veya yeni bir ilişkiye girmeyi düşünebilirsiniz. Bu çaba gerektirebilir ancak gelecekteki başarıya zemin hazırlayacaktır.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Uzun zamandır tanıdığınız biri hayatınızdan kaybolabilir. Bu, kendinizi şaşkın ve odaklanmamış hissetmenize neden olabilir. Hakikat, onur, etik ve ahlak hakkındaki fikirleriniz, son olayların ışığında bazı revizyonlar gerektirebilir. Ufukta bir meslek değişikliği görünebilir. Olumlu tarafı, sınırlamalarınızı aşma sürecindesiniz. Kalbinin sesini dinle.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉İletişim güçlü noktalarınızdan biri olsa da bugün bunu yapmakta zorlanabilirsiniz. İçe dönük hissedebilirsiniz, ancak şu anda ihtiyacınız olan şey açık ve dürüst tartışma olabilir. Uzun süredir aklınızda olan fikirleriniz ve değerleriniz değişiyor ve yeni inançlarınızı hayata geçirmek için rehberliğe ihtiyacınız olabilir. Gerçeği aramak geleceğinizdedir ve yol boyunca bazı yoldaşlara ihtiyaç duyacaksınız.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Strese bağlı sağlık şikayetleri, mevcut durumunuzu, özellikle de işinizi yeniden değerlendirmeye zorlayabilir. Becerilerinize iyice bakabilir ve bunların başka alanlarda nasıl kullanılabileceğini düşünebilirsiniz. Uzak yerlerden iletişim, eski tutkuların peşinden gitmek için yeni fırsatlar getirebilir. Bunları hemen yazmayın. Değişim rüzgardadır. Bunu durdurmaya çalışmak akıllıca değil.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉İçinizdeki çocuk bugün yüzeye çıkıyor. Geçmişteki güzel zamanların anıları, şakacı yönünüzü ortaya çıkarır. Bir zamanlar hoşunuza giden ama artık terk ettiğiniz eğlence türlerini denemek isteyebilirsiniz. Çocuklar bu enerjiye ilham ve çıkış sağlar. Onlara kendi çocukluğunuzla ilgili hikayeler anlatın veya onlara kitap okuyun. Fantezi uçuşlarınızın tadını çıkarın. Yarın her zaman gerçekle yüzleşebilirsin.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉İlişkileri yeniden müzakere etmek bugün üzüntüye neden olabilir. Birini düzeltmeye çalışmanın işe yaramayacağını görebilirsiniz. Zorluklara neden olan geçmiş duygular yeniden ortaya çıkabilir. Onları serbest bırakmak, yola devam etme cesaretini getirebilir. Başkalarıyla olan bağlar madde ve enerji gibidir. Değiştirilebilirler ama yaratılamazlar veya yok edilemezler. Hangi şekli alırsa alsın, gerçek bir bağ her zaman orada olacaktır.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Bugün, geriye bakmadan ilerlemeye yönelik her zamanki eğiliminizi bir kenara bırakabilirsiniz. Geçmişteki fikirleri yeniden değerlendirebilir ve onları tamamen yeni bir ışıkta görebilirsiniz. Koşullar mevcut işinizi veya yaşam tarzınızı yeniden değerlendirmeye zorlayabilir. Veya bir hamle yapmayı düşünebilirsiniz. Bir kardeş veya komşuyla iletişim yeniden kurulabilir. Bugün tamamen uyum sağlamayla ilgili.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Bugün yeniden değerlendirme günü. Terk etmiş olabileceğiniz hayalleriniz veya hırslarınız yeniden su yüzüne çıkabilir. Mevcut durumunuzda zorluklarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Uzun zamandır haber alamadığınız insanlardan birkaç iyilik istemeye karar verebilirsiniz. Eski borçların geri ödenmesi gerekebilir. Bu, yarım kalmış işleri halletmek, sonuca ulaşmak ve yola devam etmek için harika bir zamandır.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Çocukluğunuzun mutlu ve acı dolu anıları bugün aklınıza gelebilir ve erken deneyimlerinizin mevcut durumunuzu nasıl etkilediğine dair yeni bir anlayış getirebilir. Beklenmedik içgörüler bugüne ve geleceğe yeni bir bakış açısı getirebilir. Kişisel veya profesyonel bir kursun sizin için uygun olmadığını fark edebilirsiniz. Korkunun geçiş ihtiyacınızı bastırmasına izin vermeyin.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Ortamınızdan memnun olsanız da, değişim zamanının geldiğine dair açık bir sinyal alabilirsiniz. Bu, nadasa bırakılmış beceri ve yeteneklerden yararlanmanıza olanak tanıyan farklı bir işi içerebilir. Küçük ama gerekli görevlerin yeni bir hareket tarzını terk etmenize neden olmasına izin vermeyin. Kişisel gelişiminizde hayati bir aşamayı temsil eder.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Ani finansal başarı, yaşam tarzınızda karışıklığa neden olabilir. Bu nedenle mevcut durumunuzu yeniden düşünün ve terk etmiş olabileceğiniz eski hayallerinizin peşinden gitmeyi düşünün. Manevi hedefler ve ilgi alanları değişebilir. Eski dostlar geride bırakılıp yeni dostluklar kurulabilir. Bu yeni yola bir kez başladığınızda geri dönüşün olmayacağını unutmamak önemlidir.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Hayatınızın çoğunu başkalarına hizmet ederek geçiriyorsunuz. Artık onlara karşı "görevinizi" yeniden değerlendirebilirsiniz. Belki birileri iyi doğanızdan haksız yere faydalanıyor. Belki de sonunda yerine getirmeniz gerektiğini düşündüğünüz arzuları yaşıyorsunuz. Suçluluk, üzüntü veya bir arkadaşınızı kaybetme korkusu hissetmeden, durumunuza objektif bir şekilde bakın. Sizin mutluluğunuz da önemli!