GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ARALIK | Haftaya huzursuz başlangıçlar olabilir...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ARALIK | Merkür retrosu bu hafta sonu itibariyle Oğlak burcundan ayrılıyor. Yay burcunda devam edecek olan Merkür Retrosu etkisini 5 Ocak 2024'e kadar sürdürecek. Bu gerileme sürecinde eğitim-öğretim, inançlar, aşk hayatı, yaşam tarzı ve seyahat ile ilgili konular ön planda olacak. Yüzleşmeniz gereken bazı eski bağlantılar ve tekrarlanması gereken konular olabilir. Eksikler tamamlanmalı. Tamamlanmadığı sürece Merkür Retrosu daha güçlü karşınıza çıkabilir. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Bugün işinize duygusal olarak fazla bağlanmayın. Başarmaya çalıştığınız şeyden kendinizi uzaklaştırdığınızda daha büyük başarıya sahip olacaksınız. Konuyla ilgili daha tarafsız bir bakış açısı, işleri halletmede sizi çok daha etkili hale getirecektir. Gücün var ve onu kullanmalısın. Önemli olan onun sizi yönetmediğinden emin olmaktır.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Bir durumda gerçeği bulmak sizin için çok önemlidir. Bugün işleri daha yüksek bir seviyeye ve daha yüksek bir bakış açısına taşımak isteyebilirsiniz. Tüm gerçekler ortaya çıkana kadar bu gerçekleşemez. Verdiğiniz sözleri hatırlayın ve onlara güvenle bağlı kalın. Güçlü duygularınız ateşli enerjiyle yüklüdür. Onunla başkalarını yakmayın!

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Bugün kendinizi muhteşem bir koronun parçası olarak hayal edin. Göreviniz güzel şarkı söylemek ama aynı zamanda diğer seslerin de farkında olmaktır. Şarkınızın başkalarını boğmadığından emin olun. Günümüzün olaylarına entegre kalın. Zorba olmaya çalışmayın ancak sesinizin duyulduğundan emin olun.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Bir yerde bulamadığınız şeyi başka bir yerde bulabileceksiniz. Aradığınızı bulana kadar pes etmeyin. Bugünün anahtarı ateşli duygularınızın gücünü alıp onu iyi bir şekilde kullanmaktır. Alaycı bir tutum yalnızca işleri daha da karmaşık hale getirecek ve diğer insanlarla çalışmayı daha da zorlaştıracaktır.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Bugün her şeyin hafif ve moral verici olmasını sağlayın. Bir şeyleri yapmanın yeni yollarına açıksanız, devrimci düşünceler aklınıza gelebilir. Geleceği tahmin etmeniz ve olası sorunları daha başlangıçta ortadan kaldırmanız gerekir. Yıllardır işe yarayan aynı geleneksel yöntem, iş için en iyi çözüm olmayabilir. Başka yöntemler arayın.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Günün yoğun enerjisinden bunalmayın. Ondan korkmak yerine, iç gücünüzü güçlü tutmak için onu yakıt olarak kullanın. İçsel varlığınız kitlelere yol gösterebilecek muazzam miktarda çekiciliğe sahiptir. Kararsızlık nedeniyle çıkmaza girmeyin. Hangi yolu seçerseniz seçin, doğru yol olduğunu unutmayın. Yanlış bir şey yapamazsın!

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Duygularınız yoğun olacak. Sözlerinizde büyük bir güç var. Ateşin kırmızı renkte yanmasına izin verin. Enerji bulaşıcıdır. Yangın bir kez yanmaya başladıktan sonra uzun süre devam edecektir. Bu, oyun planınızda önemli değişiklikler yapabileceğiniz günlerden biri. Dramatik dönüşümden korkmayın.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Bugün etrafınızda olaylar oluyor olabilir. Kendinizi yabancı bir tiyatro yapımını izleyen seyirci gibi hissedebilirsiniz. Bunu seyircilerin arasında oturtmayın. Aslında enerjinize sahnenin ortasında ihtiyaç var. Çılgın dramayı biraz sağlam ve güçlü mantığınızla dengeleyin.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Bugün duygusal bir doruğa ulaştınız. Bu duygu ekstra güçlü olabilir. Bu mevcut trend altında büyük dönüşümler mümkün. Normal rutininizden özgürleşmeye çalışın ve sınırlarınızın sınırlarını zorlamaktan çekinmeyin. Kalabalığı ve güncel trendleri takip etmek yerine daha derin anlamlar arayın. Ucuz ya da önemsiz olmanın zamanı değil. Gerçek ol!

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Bugün biraz derin meditasyon yapmak en iyisi olacaktır. İç alanınızla bağlantı inanılmaz derecede değerlidir. Kontrolü bıraktığınızda büyük dönüşümün geldiğini anlayın. İşlerin sorunsuz ilerlemesine izin verin ve tüm eylemlerinizi organize etme ve planlama konusunda bu kadar endişelenmeyin. İşleri basit ve kolay tutun. Durumun genel olarak anlaşılması doğal olarak gelecektir.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Bugün mevcut olan şiddetli enerjiden yararlanın. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek için harika bir zaman. Bu seviyede aşırılıklara gidebilirsiniz, bu nedenle gücünüzü nasıl kullandığınıza dikkat edin. Önemli olan fikirlerinize ve istediğiniz sonuçlara çok fazla bağlanmamaktır. Her şey olması gerektiği gibi gerçekleşecek.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Çevrenizdeki faaliyetler artıyor ve enerjinizi gruba eklemelisiniz. Kalabalığın bir parçası olmak için pahalı ekipmanlara ihtiyacınız olduğunu düşünmeyin. Sizi gruba bağlamak için ihtiyacınız olan şey, bir mağazadan satın alabileceğiniz hiçbir şey değildir. Bu sizin kalbinizden geliyor. Entelektüel tartışmalara katılın. Ödüllendirici olacaklar.