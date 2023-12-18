GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 ARALIK | Haftaya huzursuz başlangıçlar olabilir...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 ARALIK | Merkür retrosu bu hafta sonu itibariyle Oğlak burcundan ayrılıyor. Yay burcunda devam edecek olan Merkür Retrosu etkisini 5 Ocak 2024'e kadar sürdürecek. Bu gerileme sürecinde eğitim-öğretim, inançlar, aşk hayatı, yaşam tarzı ve seyahat ile ilgili konular ön planda olacak. Yüzleşmeniz gereken bazı eski bağlantılar ve tekrarlanması gereken konular olabilir. Eksikler tamamlanmalı. Tamamlanmadığı sürece Merkür Retrosu daha güçlü karşınıza çıkabilir. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Bugünün anahtarı işleri pratik tutmaktır. Odağınızı korumaya ve yerinizi korumaya çalışın. İnsanlar hayali hayaller kurmakla ilgilenmeyecekler, bu yüzden bu duyguları kendinize saklayın. Daha büyük bir amaca yardımcı olmak için elinizden geldiğince grubun enerjisine uyum sağlamak için elinizden geleni yapın. Bir bahçeye gidin ve ellerinizdeki kiri hissedin.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉İyi haber şu ki, bugün yoğun duygularınız için sağlam bir zemin bulabilmelisiniz. Doğanızda ortaya çıkabilecek saldırganlık var. Bu eğilimi kontrol altında tutabildiğiniz sürece her şey yolunda olmalı. Bugün kavga çıkarmaya gerek yok. Önemli olan ayakları yere basmak ve işleri halletmek. Pratik sorunlar birincil öneme sahip olacak.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Bugün duygularınızda saldırganlık var. Bu duygu dikkatinizi çekecek ve üstlendiğiniz tüm görevlerde istikrarlı ve makul olmanızı gerektirecektir. Dürüst ve anlayışlı olun. Pratik bir kullanıma sahip olmadıkça hiç kimse belirsiz metaforları anlamayacaktır. Bitkilerinizi sulayın ve bahçenizi temizleyin. Bugün Dünya'ya ne kadar yakın olursanız o kadar iyi.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Bu günü en iyi şekilde değerlendirin, çünkü böyle bir enerji pek sık karşınıza çıkmaz. Doğanızda sizi işleri halletmeye teşvik eden saldırganlığı hissedin. Görevlerin sayısından dolayı hayal kırıklığına uğramak yerine içinizdeki motivasyonu hissedin. Pratik konularla ilgilenin ve hedefleriniz ve kariyerinizle ilgili konularla ilgilenin.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Kendinizi odaklamadığınız ve güçlü duygularınızı temellendirmediğiniz sürece güne zar zor başlayabilirsiniz. Her zamanki tarafsızlığınız, sorunlarla beyinsel düzeyde başa çıkmanıza yardımcı olabilir, ancak bugün duygusal olarak daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Hayatınıza daha fazla istikrar getirmek için elinizden geleni yapın. Yapılması gereken pratik konuları tamamlama konusunda agresif bir duruş sergileyin.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Bugün bulutlarda geçirdiğiniz zamana bir ara vermeniz gerekebilir. Aşağı inin ve normalde kaçındığınız pratik konularla ilgilenin. Duygularınızın büyük bir gücü var ve doğanız her zamankinden daha saldırgan. Bu güçlü enerji kombinasyonunu avantajınıza kullanın. Başkalarının sizi gitmek istemediğiniz bir yöne yönlendirmesine izin vermeyin.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Bugün duygularınız özel bir darbe alacak ve bunu çok ciddiye alma eğiliminde olacaksınız. İçinizde hassas duygularınızı savunmaya hazır güçlü bir içgüdü var. Bugünün püf noktası ayakları yere basmak ve odaklanmaktır. Planlayın ve organize edin, böylece pek çok işi halledebileceksiniz. Birisi karşınıza çıkarsa aceleci davranmayın.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Bu sizin için harika bir gün. Duygularınız yalnızca döngüsel bir zirvede olmakla kalmıyor, aynı zamanda yolunuza çıkan herhangi bir muhalefet karşısında cesur kalmanıza yardımcı olacak ek güce de sahipler. İyi haber şu ki, planlamanız işe yarayabilir. Hedeflerinize doğru ilerleme kaydetmenize yardımcı olacak güçlü güçler iş başındadır.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Uçucu doğanızı bugün Dünya'ya geri getirin. Başkalarının da söz sahibi olması önemlidir. Onlar konuşurken sözünü kesmeyin. Ağzınızı kapalı, kulaklarınızı açık tutun. Gerçeklik, olumlu olsun ya da olmasın ektiğiniz tohumların karşılığını bugün size ödeyecek. Bu, ormanda yürüyüşe çıkıp Dünya ile yeniden bağlantı kurmak için iyi bir zaman.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Bugün evinize bakın ve ev işleriyle ilgilenin. Zemini temizleyin, çamaşır yıkayın. Listeler yapın ve onlara sadık kalın. Güne, görevde kalmanıza yardımcı olacak güçlü bir topraklanma hissinin olduğunu fark edebilirsiniz. Verimlilik oyunun adıdır. Duygularınız temellendiğinde işinizde büyük olasılıkla bir ilerleme dalgası yaşayacaksınız.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Bugün sizi duygularınıza hayat vermeye teşvik eden bir fiziksel enerji patlaması yaşayabilirsiniz. Her zaman gerçek duygularınızı sergileyin. Dikkate alınması gereken bir güç olduğunuzun bilinmesini sağlayın. Tehditkar olmaya veya dışarıdan saldırgan olmaya gerek yok. Birisi sizinle alay ederse kendinizi savunacak güce ve cesarete sahip olduğunuzu bilin.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Pratik doğanız, geçerli yönler kapsamında takdir edilmelidir. Üstlendiğiniz her görevde size yardımcı olan güçlü bir güç ve işleri halletme iradesi vardır. Dikkatinizi çeken detay odaklı, sıradan görevlerin üstesinden gelmekten çekinmeyin. Artık bu şeyleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi.