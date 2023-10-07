Masterchef eleme adayı kim oldu? 7 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 7 Ekim Cumartesi akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 7 Ekim Cumartesi günü makaron yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılarından makaronu en kötü yapan kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.
7 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef'in 7 Ekim Cumartesi tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.