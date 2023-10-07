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Masterchef eleme adayı kim oldu? 7 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 7 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 12:30
Masterchef eleme adayı kim oldu? 7 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 7 Ekim Cumartesi akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 7 Ekim Cumartesi günü makaron yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılarından makaronu en kötü yapan kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

7 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 7 Ekim Cumartesi tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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