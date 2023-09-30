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Masterchef eleme adayı kim oldu? 30 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 01:21 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 01:40
Masterchef eleme adayı kim oldu? 30 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayını belirlemek için iki aşamalı bir yarışma yapıldı. Yapılan yemeklerin ardından haftanın son eleme adayı da belirlendi.

Yarışmanın ilk etabında testi kebabı hazırlandı. Bu yemekte başarılı olamayanlar son etaba kalarak şeflerin en sevdiği çorbaları hazırladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Şeflerin değerlendirmesi sonrası en başarısız tabağı hazırlayan Uğur, haftanın son eleme adayı oldu.

İŞTE MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Tanya, Barış, Eda, Kıvanç, Esra, Batuhan, Eren, Uğur

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