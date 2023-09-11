Haberler Magazin MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 10 Eylül MasterChef All Star elenen isim belli oldu!

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 10 Eylül MasterChef All Star elenen isim belli oldu!

10 Eylül'de yapılan elemede son ikiye Esra ve Suna kalmıştı. İki yarışmacı arasında nefes kesen mücadelenin ardından elenen yarışmacı belli oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:20
MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 10 Eylül MasterChef All Star elenen isim belli oldu!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elenen isim belli oldu.

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef'te son üçe kalan isimlerden en iyi tabağı yapan Hasan oldu. Gecenin ikinci iyi tabağı Esra'nın tabağı seçildi. Geçen hafta eleme adayı olan Eda ile Suna arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Suna ve Eda arasında büyük bir dostluk vardı. Somer Şef, ''Kader yoldaşınla birbirinizi eve yollayacaksınız. Hayat MasterChef'te zor.'' dedi.

Suna ''Keşke normal bir şekilde elenseydim. Keşke beni şuan eleseniz. Eda ile yarışarak veda etmek ya da onun etmesini istemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Eda ise şu sözlere yer verdi: Bu hissiyat birkaç gün önce kalbimize geldi. Burada dillendirdiğimizde de ağlamaya başladı Suna. Çok istedim onun tabağını tamamen yapmasını, çıkarmasını. Hangi arkadaşım giderse üzülürüm ama oda arkadaşım. Bu sezon birbirimizi daha iyi tanıdık, anladık. 'Seni geç buldum erken kaybetmek istemiyorum.' diyor bana. Çok üzüldüm. Çok duygusal bir veda olacak.

Suna ile Eda arasında yaşanan nefes kesen mücadele büyük bir talihsizliğe sahne oldu.

Suna'nın tabağında istenmeyen ürün olarak kıkırdak çıktı. Bu nedenle Suna MasterChef All Star'a veda etti.

DİĞER
İşte Serdar Ortaç'ın minibüs evi! Burada yatıp kalkıyor! Hastalığı nedeniyle aracını özel tasarlattı!
Konut sorunu çözülüyor! Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arazileri imara açılıyor
F.Bahçe'ye Arabistan'dan bedava kanat!
G.Saray'dan 13 Milyon Euro'luk operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi oyuncu kadrosu kimler? | Ben Bu Cihana Sığmazam Oyuncuları (RESİMLİ)
Sahtekar İkili filminin konusu ne?
11 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul namaz vakitleri 2023
TÜRKŞEKER BAŞVURU EKRANI 2023 | Türkşeker Personel alımı başvuru tarihleri, şartları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi A Spor'da Ahmet Nur Çebi A Spor'da 01:24
Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! 01:14
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! 00:30
Yunanistan evinde farklı kazandı! Yunanistan evinde farklı kazandı! 00:29
Hollanda geriden gelerek kazandı! Hollanda geriden gelerek kazandı! 00:29
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! 00:27
Daha Eski
Yunanistan evinde farklı kazandı! Yunanistan evinde farklı kazandı! 00:26
Hollanda geriden gelerek kazandı! Hollanda geriden gelerek kazandı! 00:17
G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 23:16
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! 23:16
Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... 23:16
Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! 23:16