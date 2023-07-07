TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE? | Terminatör 6: Kara Kader filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Terminatör 6: Kara Kader filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Terminatör 6: Kara Kader filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı bilim kurgu filmi Terminatör 6: Kara Kader detayları haberimizde...
TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dani Ramos, kardeşi ve babası ile Mexico City'de yaşayan bir kadındır. Ancak gelecekten, süper asker özelliklere sahip olan REV-9 adındaki yeni bir Terminatör, Dani'yi öldürmek üzere geçmişe gelir. Dani'nin kurtulma şansı, cyborg ve insan karışımı olan Grace ile Sarah Connor'a bağlıdır. Sarah'nın geçmişi onların tek umudu olacaktır.
TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Linda Hamilton
- Arnold Schwarzenegger
- Mackenzie Davis
- Gabriel Luna
- Natalia Reyes
- Edward Furlong
- Diego Boneta
- Brett Azar
- Cassandra Starr
- Enrique Arce
- Alejandra Mayo
- Tom Hopper