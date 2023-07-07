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TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE? | Terminatör 6: Kara Kader filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Tim Miller üstlendiği 2019 yapımı Terminatör 6: Kara Kader filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Terminatör 6: Kara Kader filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 14:20 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 14:20
TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE? | Terminatör 6: Kara Kader filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Terminatör 6: Kara Kader filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Terminatör 6: Kara Kader filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı bilim kurgu filmi Terminatör 6: Kara Kader detayları haberimizde...

TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dani Ramos, kardeşi ve babası ile Mexico City'de yaşayan bir kadındır. Ancak gelecekten, süper asker özelliklere sahip olan REV-9 adındaki yeni bir Terminatör, Dani'yi öldürmek üzere geçmişe gelir. Dani'nin kurtulma şansı, cyborg ve insan karışımı olan Grace ile Sarah Connor'a bağlıdır. Sarah'nın geçmişi onların tek umudu olacaktır.

TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Linda Hamilton
  • Arnold Schwarzenegger
  • Mackenzie Davis
  • Gabriel Luna
  • Natalia Reyes
  • Edward Furlong
  • Diego Boneta
  • Brett Azar
  • Cassandra Starr
  • Enrique Arce
  • Alejandra Mayo
  • Tom Hopper
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