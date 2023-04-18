SURVIVOR'DA DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 18 Nisan Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ilk beş eleme adayı belli oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta mücadelelerinde Halil ve Cansu eleme potasında yer alan isimler olmuştu. Son olarak eleme potasından çıkamayan isim Murat oldu. İşte 18 Nisan Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR 18 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla beklendi. Oyunu kazanan dokunulmazlıkla birlikte ödülün de sahibi oldu.

18 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

SURVİVOR 18 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler Takımı 2 konseyde toplam 4 ismi potaya çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu.

Ünlüler Takımı'ndan ise ismi 5 kez yazılan Murat haftanın 5. eleme adayı olmuştu.

Haftanın son ve 6. eleme adayı Cansu oldu. Böylelikle SMS oylaması başlamış oldu.