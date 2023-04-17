SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 17 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

17 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 17 Nisan Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 17 Nisan Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

17 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

17 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Gönüllüler Takımı 2 konseyde toplam 4 ismi potaya çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu. Beşinci eleme adayı ise Murat oldu.