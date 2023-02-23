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ZOR 'BİR' SAAT KONUSU NE? | Zor Bir Saat (The Desperate Hour) filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi?

Eşini kaybetmiş ve oğlu ile bir kasabaya yerleşmiş Amy'nin oğlunu kurtarma hikayesini anlatan aksiyon filmi Zor Bir Saat, filmseverlerden tam not almasının ardından arama motorlarında araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Phillip Noyce'nin oturduğu film hakkında merak edilen 'Zor Bir Saat konusu ne? Zor Bir Saat filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 11:00
ZOR 'BİR' SAAT KONUSU NE? | Zor Bir Saat (The Desperate Hour) filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi?

Zor Bir Saat (The Desperate Hour) filmi, sinema salonlarında gösterilmesinin ardından televizyon ekranlarında da yerini aldı. Bşarollerini Naomi Watts, Colton Gobbo ve Andrew Chown'un paylaştığı film, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Peki Zor Bir Saat konusu ne? Zor Bir Saat filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

ZOR BİR SAAT KONUSU NE?

Kocasının yasını tutan Amy, küçük bir kasabada oğlu ile birlikte yaşamaktadır. Ormanda koşuya çıktığı sırada tüm kasabada karantina ilan edilir. Silahlı bir saldırgan, oğlunun okulunda öğrencileri rehin alır. Amy, oğlunu kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.

ZOR BİR SAAT OYUNCULARI KİM?

  • Naomi Watts- Amy Carr
  • Colton Gobbo-Noah Carr
  • Sierra Maltby-Emily
  • Michelle Johnston -Heather
  • Woodrow Schriber - Detective Paulson
  • David Reale - CJ
  • Jason Clarke - Greg Minor

ZOR BİR SAAT NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Zor Bir Saat filmi, 2020'de Ontario'nun North Bay bölgesinde çekildi.

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