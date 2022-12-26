MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU? 26 Aralık MasterChef ilk finalist kim oldu? MasterChef'te ilk finalist belli oldu!

MasterChef 2022 yarışmasında ilk finalist belli oldu. 5 yarışmacı arasında geçen yarışmanın sonucunda 1 isim ilk ceketi giydi ve finalist oldu. Peki ilk ceketini kim giydi?

Takım oyunlarının sona ermesinden itibaren bireysel oyunlara geçilen MasterChef'te Burak, Kıvanç, Metin, Ayaz ve Görkem ilk ceketi kazanmak için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

5 isim arasında geçen zorlu mücadelenin ardından şeflerden en yüksek puanı alan Metin, ilk ceketi kazandı ve MasterChef'in ilk finalisti oldu.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef Metin, ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye 2022'nin iddialı isimlerinden olan ilk yarışmacı Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Metin Yavuz, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.