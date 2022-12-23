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MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'te ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunlarının oynandığı yeni bölümde 3. eleme adayı da belli oldu. Peki MasterChef'te ödül oyununun galibi kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 23 Aralık 2022 MasterChef'te yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 01:10 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 01:40
MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 23 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Eski şampiyonlar da dahil olmak üzere eski yarışmacıların katıldığı bu bölümde ilk olarak ödül oyunu oynandı. Ardından potaya giden 3. adayı belirlemek için dokunulmazlık oynandı.

MASTERCHEF'TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te, haftanın 3. eleme adayı yapılan oyunun ardından Metin oldu. Daha önce eleme adayı olan isimler Burak Kaya ile Tolga Şener'di.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Eski yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen ödül oyununun kazananı ise Metin ve Ayyüce oldu.

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