Haberler Magazin 📺Kardeşlerim 67. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 67. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 67. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, sezon finalinin ardından yeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 67. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 67. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 03:30
📺Kardeşlerim 67. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 67. bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirdi ve izleyicilerine yepyeni meraklar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 12 Kasım Cumartesi ekranlara gelen 67. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 67. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 67. BÖLÜM KONUSU

Kulüpte zehirlenenler apar topar hastaneye kaldırılırken, Emel yetimhanede kalmak konusunda kararlıdır.

Akif yüzünden kulüpte yaşananlar, Ahmet'in sabrını iyice taşırırken; Ataman Koleji'ne gelen sürpriz misafir, tüm çocukları yeni bir proje ödevinde daha bir araya getirir.

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👉KARDEŞLERİM 67. BÖLÜM İZLE

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Akif, Nebahat ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ömer'in çaresiz haliyle bir kez daha yüzleşen Sevgi, radikal bir karar alır.

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👉KARDEŞLERİM 67. BÖLÜM İZLE

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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