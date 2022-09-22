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Shakira'dan ayrılık açıklaması! "Pique için..."

2010 Dünya Kupası sırasında tanışan ve hayatlarını birleştiren Pique-Shakira çifti, araya ihanetin girmesi nedeniyle boşanmıştı. Shakira, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. İşte o açıklamar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:59
Shakira'dan ayrılık açıklaması! "Pique için..."

Shakira, Pique için büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek "Yaşadıklarımdan ilk kez bahsediyorum. Sessiz kaldım. Bununla ilgili konuşmak zor. Normal bir ayrılık yaşamadık çünkü. Sadece benim için değil, çocuklarım için de zordu. Çocuklarımı bu durumdan korumay çalıştım. Çünkü onlar hayattaki en önemli varlıklarım. Okulda arkadaşlarından bir şey duyar, internette kötü habere rastlarlar ve bundan etkilenirler. Bazen bana yaşadıklarım kötü bir rüya gibi geliyor ve bir yerde uyanacağım. Ancak hayır, bu gerçek. Muhtemelen hayatımın en karanlık dönemi. Pique futbol oynamak ve şampiyonluklar kazanmak istiyordu. Onu desteklemek zorundaydım. Sırf onun için, aşk için bu fedakarlığı yaptım. Birinin bunu yapması gerekiyordu. Kariyerimi ikinci plana attım onun için." dedi.

"YATAKTAN ÇIKMAK İSTEMEDİM"

Elle Dergisi'ne konuşan Shakira, evliliğinde yaşanan sorunların müzik kariyerini nasıl etkilediği sorusuna, "Müzik benim için bir hayat kurtarıcı. Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım." dedi.

"ÇOCUKLARIM ÇOK ETKİLENİYOR"

Gerard Pique ile olan evliliğinin dağılmasının kendisine nasıl hissettirdiği sorusunu yanıtlayan Shakira, "Evimin önünde 7/24 kampta olan bir paparazzi grubu var. Saklanabileceğim hiçbir yer yok. Çocuklarımla eve saklanmaktan başka çaremiz kalmıyor ve bu onları gerçekten kötü etkiliyor." sözlerini sarf etti.

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