MÜZEDE BİR GECE 3: LAHİTTEKİ SIR FİLMİNİN KONUSU NE? Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon ve gerilim filmi Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır detayları haberimizde...

MÜZEDE BİR GECE 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

New York'ta bulunan tarih müzesi, geceleri tarihi kahramanların hayata geri döndüğü sıra dışı bir yerdir. Ancak gece görevlisi Larry, bir terslik olduğunu keşfeder. Müzedeki sihrin kaynağı olan tablet yok olmak üzeredir. Tableti kurtarmanın tek yolu ise Londra Müzesi'nde bulunan sırrı çözmektir. Larry, sihrin devamını sağlamak için oğlunu da yanına alarak çılgın bir maceraya doğru yola çıkar.