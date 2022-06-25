Haberler Magazin MÜZEDE BİR GECE 3: LAHİTTEKİ SIR FİLMİNİN KONUSU NE? Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

MÜZEDE BİR GECE 3: LAHİTTEKİ SIR FİLMİNİN KONUSU NE? Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Shawn Levy'in üstlendiği 2014 yapımı Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, macera sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:30
MÜZEDE BİR GECE 3: LAHİTTEKİ SIR FİLMİNİN KONUSU NE? Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon ve gerilim filmi Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır detayları haberimizde...

MÜZEDE BİR GECE 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

New York'ta bulunan tarih müzesi, geceleri tarihi kahramanların hayata geri döndüğü sıra dışı bir yerdir. Ancak gece görevlisi Larry, bir terslik olduğunu keşfeder. Müzedeki sihrin kaynağı olan tablet yok olmak üzeredir. Tableti kurtarmanın tek yolu ise Londra Müzesi'nde bulunan sırrı çözmektir. Larry, sihrin devamını sağlamak için oğlunu da yanına alarak çılgın bir maceraya doğru yola çıkar.

MÜZEDE BİR GECE 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ben Stiller: Larry Daley, Laaa
  • Robin Williams: Theodore Roosevelt, Garuda
  • Owen Wilson: Jedediah Smith
  • Dan Stevens: Lancelot
  • Ben Kingsley: Mısırlı Firavun
  • Ricky Gervais: Dr. McPhee
  • Rami Malek: Ahkmenrah
  • Rebel Wilson: Tilly
  • Steve Coogan: Gaius Octavius
  • Skyler Gisondo: Nick Daley
  • Mizuo Peck: Sacajawea

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