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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana gelirken; ilk eleme adayı da belli oluyor. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' gibi ifadelerle detayları araştırmayı sürdürürken; Survivor 109. yeni bölüme dair detaylar ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 23:39
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 20 Mayıs Perşembe yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Gönüllüler takımından eleme adayı belli olacak.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survior All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllü takımından olacak. Eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
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