SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 20 Mayıs Perşembe yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Gönüllüler takımından eleme adayı belli olacak.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survior All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllü takımından olacak. Eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.