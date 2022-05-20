SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığı kimin oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 5 Mayıs Perşembe yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım 109. yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte belli olacak ve gelişmeler haberimizde yer alacak.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survior All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynanmasının ardından toplanan konseyde, dokunulmazlığı kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Eleme adayı belli olduktan sonra detaylar haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM