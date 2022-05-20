Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığı kimin oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığı kimin oldu?

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana gelirken; ilk eleme adayı da belli oluyor. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Suvivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' gibi ifadelerle detayları araştırmayı sürdürürken; Survivor 109. yeni bölüme dair detaylar ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 14:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 15:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığı kimin oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 5 Mayıs Perşembe yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım 109. yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte belli olacak ve gelişmeler haberimizde yer alacak.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survior All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynanmasının ardından toplanan konseyde, dokunulmazlığı kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Eleme adayı belli olduktan sonra detaylar haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
DİĞER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerine müjde! Aksiyon dolu EDHO dizisi ekranlara dönüyor...
Kamboçya Çevre Bakanlığı uyardı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki 'penis bitkisi'ni koparmayın
Yıldız isimlerle ilgili kararını verdi! Seçilirse...
Flaş transfer iddiası! Fenerbahçe yıldız golcü için anlaşmaya vardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimler? Tünel filmi ne zaman, nerede çekildi?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ | 21-27 Mayıs Süt Haftası nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Sütün faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe son maçının hazırlıklarını sürdürdü Göztepe son maçının hazırlıklarını sürdürdü 14:33
Sosyal medyadan paylaştı! "Son kez..." Sosyal medyadan paylaştı! "Son kez..." 14:32
Yıldız isimlerle ilgili kararını verdi! Seçilirse... Yıldız isimlerle ilgili kararını verdi! Seçilirse... 14:26
Borussia Dortmund'da ayrılık resmen açıklandı! Borussia Dortmund'da ayrılık resmen açıklandı! 13:43
Anadolu Efes - Real Madrid final maçı ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid final maçı ne zaman? 13:12
A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg maçı biletleri satışa çıkarıldı A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg maçı biletleri satışa çıkarıldı 13:07
Daha Eski
Fenerbahçe'ye Mısırlı maestro geliyor! Afsha transferini böyle duyurdular Fenerbahçe'ye Mısırlı maestro geliyor! Afsha transferini böyle duyurdular 13:06
Galatasaray kafilesi Antalya'da Galatasaray kafilesi Antalya'da 12:53
Beşiktaş ile Konyaspor 42. maça çıkıyor Beşiktaş ile Konyaspor 42. maça çıkıyor 12:43
Altekma'da ayrılık Altekma'da ayrılık 12:21
Başakşehir ve Betis'ten ortak proje Başakşehir ve Betis'ten ortak proje 12:09
Köpek Cinsleri ve Egzersiz Köpek Cinsleri ve Egzersiz 12:07