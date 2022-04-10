3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 10 nisan 2022 Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? | Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi ekrana gelecek! Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından iki eleme adayı belirlenirken, haftanın 3. eleme adayı şimdiden merak edilenler arasında yer aldı. Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış, 2. eleme adayı Survivor Gizem oldu. Peki, 10 Nisan Pazar akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Haftanın 3. eleme adayı kim olacak? İşte detaylar...

10 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK? HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor All Star 2022'de bu akşam ekrana haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gelecek. Kazanan takım bir gün daha rahat nefes alırken; kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak ve haftanın 3. eleme adayı belli olacak. 10 Nisan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın 3. eleme adayı yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak.

9 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 9 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı ve ünlüler takımından Barış ilk aday olarak belirlenerek yokluk adasına gitti. İkinci aday da ünlüler takımından çıktı. Ada konseyinde yapılan oylamanın ardından haftanın ikinci eleme adayı Gizem Memiç oldu.