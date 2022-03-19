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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 19 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. 19 Mart Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 19 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu mu? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 19 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 19 Mart Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kazanmak için kıyasıya rekabet edecekler.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 19 MART

Survivor All Star'da yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynayacak ve dokunulmazlığı kazanmak için yarışacak. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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