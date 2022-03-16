Bella Hadid'den estetik itirafı geldi? "Keşke hiç değiştirmeseydim"

Filistin kökenli iş insanı Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen Bella Hadid, bugüne kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini iddia etmişti. Genç model, yıllar sonra ilk kez 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını itiraf etti.

Daha önce herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini iddia eden 25 yaşındaki model, genç yaşında yaptırdığı burun estetiği için şimdilerde pişman olduğunu açıkladı. Hadid, "Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim" dedi.

"KENDİMİ GIGI'DEN ÇİRKİN BULURDUM"

Vogue dergisine konuşan Hadid, bir süredir anoreksiya ile savaş verdiğinden bahsederken, bundan dolayı depresyon tedavisi gördüğünü de anlattı.

Ünlü model, ablası Gigi Hadid'e kıyasla kendini her zaman daha 'çirkin' bulduğunu ama daha havalı hissettiğini belirtti.

"KİMSE 13 YAŞINDAKİ GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Hadid, röportajında burun estetiğinin yaptığı tek işlem olduğunu vurgularken, "İnsanlar, gençken şişmiş görünen bir resmim yüzünden yüzümle tamamen oynadığımı düşünüyor. Kimse 13'teki gibi görünmüyor değil mi?" dedi.

"HİÇ DOLGU YAPTIRMADIM"

Genç model, "Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil. Gözlerimi çektirdiğimi düşünenler bu bir göz bandı ve eski bir numara işte" dedi.

"HEP YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Hadid, kendisine yöneltilen eleştirilerle yüzleşmenin de bir süper model olarak oldukça zorlu olduğunu dile getirdi. Ünlü isim, "İnsanların her zaman söyleyecek bir şeyleri vardır ama benim söylemem gereken şu ki, benim sektörümde ve çevremdeki insanlar tarafından hep yanlış anlaşıldım. Adeta sahtekarlık sendromu yaşıyor gibi hissettirildim" dedi.

ANNESİ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Bella Hadid'in, henüz 14 yaşındayken burun estetiği yaptırdığını itiraf etmesi, annesi Yolanda Hadid'in de çocuk yaştaki kızının estetik operasyon geçirmesine izin vermesi nedeniyle tartışma konusu olmasına yol açtı.

Birçok kullanıcı bir anne olarak Yolanda Hadid'in küçük kızına böyle bir estetik operasyon için izin vermesinin yanlış olduğunu savundu. Bir kullanıcı " 14, burun estetiği yaptırmak için çok küçük bir yaş. Yolanda asla çocuk sahibi olmamalıydı" yorumunda bulundu.

ABD'de burun estetiği için yasal olarak belirlenmiş bir yaş sınırı yok. Fakat burun gelişiminin 13 yaşında tamamlandığı kabul edilerek bu yaştan sonra burun estetiğine izin veriliyor.