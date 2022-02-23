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SURVIVOR KİM ELENDİ? 23 Şubat Survivor'a kim veda etti?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de eleme ve iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele verirken, adaya veda eden isim de belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 23 Şubat Survivor kim gitti? Survivor All Star 2022'nin 23 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 23:57 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 00:17
SURVIVOR KİM ELENDİ? 23 Şubat Survivor'a kim veda etti?

Survivor 2022 All Star'da yayınlanan son bölümün ardından eleme adayları ve iletişim oyununu kazanan takım merak ediliyor. İletişim oyunu için kıyasıya mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımında kazananlar belli oldu.

Peki Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? 23 Şubat Survivor eleme adayları kimler? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da çarşamba akşamı iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Yasin, Gökhan, Yunus Emre ve Nagihan olmuştu. Yarışmaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

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