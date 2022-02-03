Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 29. BÖLÜM Kanal D FULL İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 29. bölümü, 3 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek. Camdaki Kız 29. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Sedat'ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Rafet ise Sedatla ilgili planı için eski bir dostunun yardımını ister. Cavit'in intikam peşinde yaptığı planlar, Koroğlu ailesini günden güne daha zor bir konuma sokacaktır.
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE