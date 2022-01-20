Bir Zamanlar Çukurova 120. Bölüm İZLE - Bir Zamanlar Çukurova son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Yine büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm için şimdi dizinin sıkı takipçileri internetten "Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm izle" ve "Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle" gibi aramalar yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 12. bölüm konusu ve izleme linki...



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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 120. BÖLÜM KONUSU NE?

Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

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Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

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Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

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