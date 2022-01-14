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Survivor 2022 ne zaman? Survivor All Star hangi günler yayınlanacak? Survivor All Star yeni bölüm ne zaman?

Survivor All Star için nefesler tutuldu. Survivor 2022 kadrosunun açıklanmasının ardından izleyicilerin gözü şimdi Survivor 2022 All Star yarışmasının başlama gününe çevrildi. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 hangi günler yayınlanacak? İşte Survivor yayın tarihi, 1. Bölüm fragmanı ve yarışmacı listesi...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 00:44
Survivor 2022 ne zaman? Survivor All Star hangi günler yayınlanacak? Survivor All Star yeni bölüm ne zaman?

Survivor 2022 All Star yarışması için geri sayım başladı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni sezonu ile ekranlara geri dönüyor.

Survivor kadrosu bu sene All Star yarışmacılarından oluşacak. Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Yayınlanan tanıtımda Barış Murat Yağcı'nın sakatlandığı görülüyor. Yarışma ilk bölümü ile cumartesi akşamı ekrana gelecek.



SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Program saat 20:00'de başlayacak.

TV 8 yayın akışına göre cumartesi akşamı başlayacak olan Survivor All Star Pazar akşamı da ekrana gelecek. Yeni haftanın yayın akışının yayınlanması ile beraber Survivor'ın başka hangi günler ekrana geleceği netleşecek.

İŞTE SURVIVOR 2022 ALL STAR 1. BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Banda.

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