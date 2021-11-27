Gönül Dağı dizisi SON BÖLÜM İZLE - GÖNÜL DAĞI İZLE 41. bölüm (TRT 1)

Gönül Dağı 41. BÖLÜM İZLE / Gönül Dağı 41. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı 27 Kasım Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 41. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

GÖNÜL DAĞI 41. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

"Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?"

GÖNÜL DAĞI 41. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 41. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi