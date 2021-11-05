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Serenay Sarıkaya için aşk itirafı! Umut Evirgen...

Serenay Sarıkaya ile ilgili flaş bir aşk itirafı geldi... Daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 18:48 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 18:54
Serenay Sarıkaya için aşk itirafı! Umut Evirgen...

Bir süredir gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen'in aşk yaşadığı iddiaları doğru çıktı.

Serenay Sarıkaya, 2 ay önce yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diyerek dedikoduları yalanlamıştı.

Fakat dün akşam Umut Evirgen'den sürpriz bir itiraf geldi. Evirgen, bir magazin muhabirine Sarıkaya ile birlikte olduğunu itiraf etti.

Evgiren daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı.

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