Serenay Sarıkaya için aşk itirafı! Umut Evirgen...

Bir süredir gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen'in aşk yaşadığı iddiaları doğru çıktı.

Serenay Sarıkaya, 2 ay önce yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diyerek dedikoduları yalanlamıştı.

Fakat dün akşam Umut Evirgen'den sürpriz bir itiraf geldi. Evirgen, bir magazin muhabirine Sarıkaya ile birlikte olduğunu itiraf etti.



Evgiren daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı.



