Özgü Namal 7 yıl aranın ardından setlere dönüyor! Özgü Namal kimdir?

Kurtlar Vadisi, Yeditepe İstanbul ve Hanımın Çiftliği ve son olarak Merhamet gibi dizilerde rol alan Özgü Namal ile ilgili sosyal medyada iddialar bitmek bilmiyor.

Eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatının ardından Özgü Namal'ın setlere döneceği iddia edildi.





Özgü Namal'ın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yeni başlayacak Hükümsüz dizi ile ekranlara döneceği konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi'nde canlardırdığı Elif karakteri ile milyonların hafızasına yer eden sevilen oyuncunun yer alacağı dizi şimdiden izleyiciler tarafından merakla beklenmeye başladı.

Seneler önce televizyon ekranlarının başarılı ismi olarak görülen Özgü Namal, oyunculuğu bırakmıştı. Eşi Serdar Oral ile evlenmenin ardından Muğla Köyceğiz'e taşınmış ve iki çocuğuyla beraber köy hayatı yaşıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda ise Özgü Namal, eşinin ölümüyle yıkıldı. Eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, 7 yıl sonra dizi setlerine dönmek için hazırlıklara başladı.

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstleneceği dizinin adı Hükümsüz... Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güçlü bir kadının hikayesini anlatacak olan dizinin senaryo yazarı Oğulcan Kırca.





ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978 yılında doğmuş, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.

2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile evliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.





ÖZGÜ NAMAL'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Merhamet 2013

NarinKoyu Kırmızı 2012

ÜmitKan 2011

Hanımın Çiftliği 2009

Masumlar 2009

Nerede Kalmıştık 2008 Konuk Oyuncu

Bebeğim 2006

Kurtlar Vadisi 2003 - 2005

Havada Bulut 2002

Beşibiryerde 2002

Karate Can 2001

Yeditepe İstanbul 2001

Bir Filiz Vardı 2001

Kerem 1999

İkinci Bahar 1998

Affet Bizi Hocam 1998

Fosforlu Cevriye 1989

