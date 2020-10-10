Hecai 42. bölümde (son bölüm) neler oldu? Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi yıldız isimlerin rol aldığı Hercai 42. yeni bölüm ile geceye damga vurdu.

HERCAİ 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize'nin uğruna yıllarını harcadığı intikamın asıl sebebini öğrenip daha fazla kimse zarar görmeden bu intikamı bitirmek isteyen Reyyan ve Miran yalandan bir ayrılık oyunu oynamaya karar vermişlerdir. Bu ayrılık aralarındaki özlem ve tutkuyu had safhaya çıkarırken Aslan'ın yan evde bilerek bıraktığı çakmağı bulan Miran'ın kıskançlığı ortalığı fena karıştırır. Reyyan'ın hamile olduğunu zanneden Hazar onu ve bebeğini olaylardan uzak tutmak için onları Zehra'nın yanına götürmeye karar verir. Bunu duyan Miran ise uzakları yakın etmenin yollarını arar ve Reyyan'ın gitmesine fırsat vermeden Zehra'yı ona getirir. Fakat Miran'ın bu hamlesi hiç beklenmedik olaylara sebep olacaktır. Aslan'ı bir türlü gönderemeyen Azize ise Aslan'ın duvarındaki Reyyan'ın fotoğraflarını görünce şok olur ve gönlünü Reyyan'a kaptıran Aslan'ı da bu sevda uğruna kaybetmemek adına Midyat'tan gitmesi için ona reddedemeyeceği bir teklif sunar.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin 43. bölüm fragmanına ATV'nin internet sitesi ve Youtube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.