Konya nefes aldı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı ve rahatladı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer kaydetti. Sarı- kırmızılıların ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. Konyaspor'un Göztepe galibiyeti sonrası stadyumda büyük coşku yaşandı. Konyaspor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Beşiktaş'ı evinde konuk edecek.

DENİZ DEVLEŞTİ

Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, iç sahada son 5 maçta gol yemedi. Göztepe: 3, İskenderunspor 2, Gaziantep FK 5, Beşiktaş 5, Trabzonspor 3, Göztepe maçında ise 3 kurtarış yaptı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Şu anda gerçekten istediğimiz sonucu alamadığımız için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz" dedi.