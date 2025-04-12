Tümosan Konyaspor - Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında Tümosan Konyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
TÜMOSAN KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Yasir, Marko, Bazoer, Pedrinho, Uğurcan, Yusuf, Kramer
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Koray, İsmail, Dennis, Doğan, Juan, Kubilay, Romulo
TÜMOSAN KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor - Göztepe maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.