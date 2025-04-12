  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor - Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Tümosan Konyaspor - Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 15:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor - Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında Tümosan Konyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TÜMOSAN KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Yasir, Marko, Bazoer, Pedrinho, Uğurcan, Yusuf, Kramer

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Koray, İsmail, Dennis, Doğan, Juan, Kubilay, Romulo

TÜMOSAN KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor - Göztepe maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi!
DİĞER
Arda Güler için bomba iddia! Geleceği hakkında kararını Florentino Perez'e iletti...
CHP'de yeni MYK belli oldu: Mavi Vatan'a masal diyen Namık Tan listede!
ManU'da taraftarlar Altay için ayaklandı!
F.Bahçe ve G.Saray Fırtına'nın yıldızı için karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City'den muhteşem geri dönüş! M. City'den muhteşem geri dönüş! 16:36
Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! 16:00
Leganes-Barcelona maçı ne zaman? Leganes-Barcelona maçı ne zaman? 15:54
van Drongelen için dikkat çeken paylaşım! van Drongelen için dikkat çeken paylaşım! 15:40
F.Bahçe derbide kazandı! Seri eşitlendi F.Bahçe derbide kazandı! Seri eşitlendi 15:37
F.Bahçe Beko ve A. Efes'in maç programı açıklandı! F.Bahçe Beko ve A. Efes'in maç programı açıklandı! 15:33
Daha Eski
ManU'da taraftarlar Altay için ayaklandı! ManU'da taraftarlar Altay için ayaklandı! 15:31
U19 derbisinde kazanan Trabzonspor! U19 derbisinde kazanan Trabzonspor! 15:07
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı detayları Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı detayları 14:59
Celta Vigo-Espanyol maçı ne zaman? Celta Vigo-Espanyol maçı ne zaman? 14:53
Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 14:28
Getafe - Las Palmas maçı ne zaman? Getafe - Las Palmas maçı ne zaman? 13:30