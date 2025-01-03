Göndermeden almayız

Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar, ara transfer döneminde izleyecekleri yol hakkında konuştu. Sadece ihtiyaç olan bölgelere transfer düşündüklerinin altını çizen Uçar, kontenjan sorununa da dikkat çekti: "Transfer, yönetimlere göre değişecek bir süreç değil. Bu durumlar bizim tespitlerimiz neticesinde ortaya çıkan sonuçlar. Kaleci Yavuz aramızdan ayrıldı, onun yerine genç bir kaleci istediğimiz doğru.

KADRODA 14 YABANCI VAR

Biz gerek yönetim olarak gerek teknik ekip olarak arzu ettiğimiz pozisyonlarda düşündüğümüz oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Ayrılması muhtemel oyuncularımız var. Çünkü boşaltmadığımız zaman sıkıntı oluyor. Şu anda malumunuz kaleci dahil kadromuzda 14 yabancı oyuncumuz var. Boşaltmadan da oyuncu katmamız bu anlamda da işimizi zorlaştırıyor. Yönetime de bu konuyla ilgili isimleri verdim."

RAK'A BEN MÜSAADE ETTİM

Recep Uçar, Niko Rak'ın tekrardan A takımla antrenmanlara çıktığını belirtti: "Niko Rak ben geldiğimde A takım antrenmanlarına devam etmiyordu. U19 ile antrenmanlara çıktığı doğrudur. Kendisinin bu noktada benden bir isteği olmuştu. Ben de genel anlamda hem teknik ekiple hem de kendi gözlemlerim doğrultusunda antrenmanlara katılmasına müsaade ettim."