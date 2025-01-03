Alanyaspor 2-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor, GAİN Park'ta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Akdeniz ekibi oldu.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova kaydetti.
Konyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Kramer'den geldi.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken, bu sezonki 7. yenilgisini alan Konyaspor 20 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.