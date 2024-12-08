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Haberler Konyaspor Antalyaspor 90'da puan aldı

Antalyaspor 90'da puan aldı

Akrepler, geri düştüğü maçta 90’da VAR’dan kazandığı penaltıda Larsson’la Konyaspor’dan 1 puanla döndü

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Antalyaspor 90'da puan aldı

Konyaspor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, Konya'da lig maçında yine kazanamadı. Anadolu Kartalı, 16'da Adil'de öne geçti. Akrepler, 90'da VAR'dan kazandığı penaltıda Larsson'la eşitliği sağladı. Konya, Antalya ekibinin, 5 yenilgi, 9 beraberlikle lig tarihinde yenemediği tek takım oldu. Öte yandan maç sonu taraftarlarla emniyet güçleri arasında gerginlik yaşandı.

BİZİM STATLARDA GÖRÜYORLAR!

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın hakemlerine tepki gösterdi. Uçar, "Penaltıdır veya değildir, tartışılır. Büyük statlarda olsa görmemesi gereken VAR hakemleri, bizim gibi statlarda görüyorlar" ifadelerini kullandı.

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