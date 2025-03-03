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Haberler Konyaspor Recep Uçar: Şükürler olsun Ramazan ayının bereketi mi diyelim bugün kazandık

Recep Uçar: Şükürler olsun Ramazan ayının bereketi mi diyelim bugün kazandık

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, uzatmalarda gelen galibiyetle mutlu olduklarını söyledi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 20:19
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Recep Uçar: Şükürler olsun Ramazan ayının bereketi mi diyelim bugün kazandık

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde bulundukları sıralamadan kurtulmak için çok önemli bir maça çıktıklarını anımsattı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda takımın adını çeyrek finale yazdırdıklarını hatırlatan Uçar, "Maçın ardından oyuncularımıza, 'İstanbul'dan çeyrek finalist dönüp, Trabzonspor'u da yeneceğiz Allah'ın izniyle' demiştik. Galatasaray'dan bir puan alıp çeyrek finale adımızı yazdırdık. Onun verdiği pozitif enerjiyle de bugün maça başladık." dedi.

Uçar, Trabzonspor'un bu sezon zor dönemlerden geçtiğini ancak oyununu oturmaya başlayan bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Her ne kadar deplasman karneleri çok iyi olmasa da özgüvenli, çok fazla içeride rotasyonun olduğu bir oyun oynuyorlardı. Bu da bizim işimizi zaman zaman zorlaştırıyordu." ifadelerini kullandı.

"Üç puan bize bir tık daha nefes aldırır"

Devre arasında oyuncularına beraberliğin devamı halinde 90'ıncı dakikalarda gol bulabileceklerini söylediğini aktan Uçar, şöyle konuştu:

"90 artılarda 4 ya da 5 maçta puan kaybetmiştik. Şükürler olsun, Ramazan ayının bereketi mi diyelim bugün kazandık. Penaltıya da alışkın değilim. Takımın başında ilk penaltımızı attık. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Ortaya konulan kazanma isteği mücadele azmi had safhadaydı. Kulübesiyle, girenleri ve çıkanlarıyla beraber. Üç puan bize bir tık daha nefes aldırır ama bir şey kazanmadık. Şu anda 28 puanda aynı sıralamada devam ediyoruz. Son bir haftada yaşadıklarımız bizim adımıza pozitif. O anlamda umarım bu ivmemizi kalan ligin 11 haftasında devam ettirip ligde arzu ettiğimiz yere gidip, kupada da hedeflediğimiz bir rüyamız var, İnşallah hedefimize ulaşırız."

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