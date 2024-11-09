İyi futbolla zafer

Geçen hafta Başakşehir'i yenen Konyaspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak. Göztepe maçına odaklandıklarını, çalışmaların bu doğrultuda yüksek konsantrasyonla sürdüğüne dikkati çeken teknik direktör Recep Uçar, "Göztepe, iç sahada seyircisinin desteğiyle çok arzulu oynayan, ligimizin en iyi iç saha takımlarından birisi. Konyaspor olarak oyunumuzu sahaya yansıtmak isteyeceğiz. Amacımız iyi futbol oynayıp, oradan herkesi mutlu edebilecek sonuçla dönebilmek. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık" diye umut dağıttı.

İLK MAĞLUBİYETİ BİZ YAŞATACAĞIZ

Konyaspor'un Sırp forveti Danijel Aleksic de Başakşehir galibiyetinin moraliyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Sahasında yenilgisiz Göztepe'ye ilk mağlubiyetini yaşatmak istediklerini belirten Aleksic, "İç sahada kaybetmeyen bir Göztepe var. En büyük hedeflerimizden biri onları orada deviren bir taraf olabilmek" ifadelerini kullandı.