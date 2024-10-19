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Haberler Konyaspor

Hedef 3 puan

00 Konyaspor’da frikikten attığı gollerle dikkati çeken Pedrinho, “Çok güçlü, sıkı çalışan bir takımımız var. Beşiktaş maçından galibiyetle dönmek istiyoruz” diye umut dağıttı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Hedef 3 puan

Konyaspor'a 3 gol 1 asistle katkı sağlayan Pedrinho, Beşiktaş maçı öncesinde iddialı konuştu. Bulgaristan'ın CSKA 1848'den transfer edilen 27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, Kasımpaşa ve Bodrum deplasmanında attığı frikik golleriyle dikkati üzerine çekerken, Samsun'da da 3 puanı getiren isim oldu. 5 frikikten 2'sini gole çeviren Pedrinho bu başarısı için, "O an sadece gole odaklanıyorum. Gol attığım maçlarda aynı metodu uyguladım" ifadelerini kullandı. Beşiktaş deplasmanında da galibiyeti hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli sambacı, "Çok güçlü, sıkı çalışan bir oyuncu grubumuz var. Burada birbirimize bağlıyız, istekliyiz. Beşiktaş maçından galibiyetle dönmek istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalıştığımız için takımımızın yukarı doğru çıkacağını söyleyebilirim" dedi.

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