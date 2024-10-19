Hedef 3 puan

Konyaspor'a 3 gol 1 asistle katkı sağlayan Pedrinho, Beşiktaş maçı öncesinde iddialı konuştu. Bulgaristan'ın CSKA 1848'den transfer edilen 27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, Kasımpaşa ve Bodrum deplasmanında attığı frikik golleriyle dikkati üzerine çekerken, Samsun'da da 3 puanı getiren isim oldu. 5 frikikten 2'sini gole çeviren Pedrinho bu başarısı için, "O an sadece gole odaklanıyorum. Gol attığım maçlarda aynı metodu uyguladım" ifadelerini kullandı. Beşiktaş deplasmanında da galibiyeti hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli sambacı, "Çok güçlü, sıkı çalışan bir oyuncu grubumuz var. Burada birbirimize bağlıyız, istekliyiz. Beşiktaş maçından galibiyetle dönmek istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalıştığımız için takımımızın yukarı doğru çıkacağını söyleyebilirim" dedi.