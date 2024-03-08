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Büyük bir adım

Konyaspor hocası Ömerovic, Adana Demir’i de gözüne kestirdi. Pendik’i yenip düşme hattından çıkan Anadolu Kartalı’nda Boşnak teknik adam, “Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış oluruz” diye umut dağıttı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Büyük bir adım

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdüren Anadolu Kartalı'nda teknik direktör Ömerovic ve futbolculardan Zimbabveli stoper Hadebe iddialı konuştu. Ömerovic, "Pendik maçından sonra tekrardan futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Kolay bir maç değildi ama en önemlisi bu maçtan sonra 3 puanı aldık. İnanıyorum ki Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor ama kazanırsak bile 'lig bitmiş' diyemeyiz" dedi. DEVRE arasında takıma ABD ekibi Houston'dan katılan ve yeşil-beyazlılarda 3 karşılaşmada boy gösterip, 1 asist katkısı sağlayan Zimbabveli stoper Hadebe de yarın sahalarında oynayacakları Adana Demirspor karşılaşmasının önemine değindi. Her maçın kendileri için çok önemli bir karşılaşma olduğunun altını çizen 28 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Pendikspor galibiyetinden gelen bir öz güvenimiz var. Şu anda bütün kadro kendimizi karşılaşmaya hazır hissediyoruz. Tabii ki ligde maç maç bakmalıyız. Her maç bizim için çok önemli bir karşılaşma" değerlendirmesinde bulundu.

GÖKHAN TÖRE AYRILMAK İSTEDİ

Ömerovic, Konyaspor'un yollarını ayırdığı Gökhan Töre'yle de ilgili konuştu. Boşnak hoca, "Gökhan ile istemediğimiz bir olay oldu. Gökhan kendisi de bu olaydan sonra mutsuzluğunu ve ayrılmak istediğini ifade etti. Yoksa benim ne Gökhan ile ne de başka bir oyuncu ile problemim zaten olmadı" dedi.

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