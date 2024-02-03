Haberler Konyaspor Fahrudin Omerovic: İstediğimiz oyunu oynadık

Fahrudin Omerovic: İstediğimiz oyunu oynadık

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Çaykur Rizespor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "İstediğimiz oyunu oynadık, sonuç olarak da 1 puan aldık" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 17:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fahrudin Omerovic: İstediğimiz oyunu oynadık

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştıkları Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic açıklamalarda bulundu. Omerovic, "Beklediğimiz gibi bir Çaykur Rizespor oyunu vardı. Kaleye çok hızlı bir şekilde topu götürmek isteyen ve sert bir baskı ile rakibi kaos içerisine sokarak gol bulmaya çalıştı. Belli yerlerde bunu başardılar. Bizim maçtan önceki stratejimiz daha fazla topu kontrol etmek, daha fazla doğru paslarla doğru boşlukları bulmaktı. Kaleye gitmeye çalıştık. Direk kontra ataklarda ve duran toplarda atak yapmaya çalıştık. Rizespor kendi istediği oyunu yaptı. Genel olarak şunu diyebilirim, istediğimiz oyunu oynadık, sonuç olarak da 1 puan aldık. Bundan memnunda olabiliriz. 2 puan kaybettiğim için üzgün değilim ama oyuncularımın verdiği reaksiyon için teşekkür ederim. Onların ödülü aslında 3 puan olması gerekirdi" şeklinde konuştu.

DİĞER
Orhan Gencebay'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel seçim şarkısı!
Başkan Erdoğan'dan Hatay'daki deprem konutlarının kura ve teslim töreninde önemli açıklamalar
Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak
Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rize'de gol sesi çıkmadı!
Piatek şov yaptı Başakşehir 90+2'de kazandı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 17:19
Yeşilburun Adaları - Güney Afrika maçı ne zaman? Yeşilburun Adaları - Güney Afrika maçı ne zaman? 17:15
Mali - Fildişi Sahili maçı ne zaman? Mali - Fildişi Sahili maçı ne zaman? 17:13
Omerovic: İstediğimiz oyunu oynadık Omerovic: İstediğimiz oyunu oynadık 17:06
Inter - Juventus maçı ne zaman? Inter - Juventus maçı ne zaman? 16:28
Atalanta - Lazio maçı ne zaman? Atalanta - Lazio maçı ne zaman? 16:25
Daha Eski
Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman? Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman? 16:23
Torino - Salernitana maçı ne zaman? Torino - Salernitana maçı ne zaman? 16:20
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? 16:06
Beşiktaş'tan MHK açıklaması! "Cevap vermediler" Beşiktaş'tan MHK açıklaması! "Cevap vermediler" 16:06
Real Betis - Getafe maçı ne zaman? Real Betis - Getafe maçı ne zaman? 16:02
Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman? Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman? 15:59