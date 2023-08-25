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Steven Nzonzi resmen Konyaspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, daha önce Galatasaray'da forma giyen Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 17:28
Steven Nzonzi resmen Konyaspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, prensipte anlaştığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı.

Konyaspor'un kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Adem Bulut da hazır bulundu.

1 yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlılarda 37 numaralı formayı giyecek.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

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