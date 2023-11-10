Hakan Keleş: 1 puan alsam da üzüleceğim bir maçtı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor deplasmanda Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu mücadelenin ardından Konyaspor teknik direktörü Hakan Keleş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE HAKAN KELEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Çok üzgünüm. 1 puan alsam da üzüleceğim bir maçtı. Oyunun genelinde istediğimiz birçok şeyi yaptık. 1-2 tane hatayla rakibimiz gol buldu. Hücum kısmında, bitiricilikte sorun yaşadık. Öne geçebilseydik, çok daha farklı olabilirdi oyun. Oyunun genelinden memnunum. İstediğimiz birçok şeyi oyuncular sahaya yansıttı. Dediğim gibi deplasmanda iyi oyun, puan alamamak beni çok üzdü. Puan alamadığımız için çok üzgünüm.