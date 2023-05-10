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Konya’nın hedefi ilk 5

Süper Lig'de evinde 2-2'lik Kayserispor beraberliğiyle yenilmezlik serisini 3 maça yükselten Konyaspor, gelecekten umutlu. Teknik direktör Stanojevic, "Bu sezonu iyi analiz edip, ne gibi aksiyonlar aldık, ne tür neticelerle karşılaştık sezon sonunda bir değerlendirme yapacağız. Konyaspor'u daha üst noktalara taşımak amacındayız. Yenilgi serilerinden sonra iyi duruma geldik. Benden önce ve benle birlikte de önemli takımlara karşı kazandık. Hedefimiz bu sezon üstümüzdeki takımları yakalamak ve ilk 5 sıraya gelmek" değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Konya’nın hedefi ilk 5

Süper Lig'de evinde 2-2'lik Kayserispor beraberliğiyle yenilmezlik serisini 3 maça yükselten Konyaspor, gelecekten umutlu. Teknik direktör Stanojevic, "Bu sezonu iyi analiz edip, ne gibi aksiyonlar aldık, ne tür neticelerle karşılaştık sezon sonunda bir değerlendirme yapacağız. Konyaspor'u daha üst noktalara taşımak amacındayız. Yenilgi serilerinden sonra iyi duruma geldik. Benden önce ve benle birlikte de önemli takımlara karşı kazandık. Hedefimiz bu sezon üstümüzdeki takımları yakalamak ve ilk 5 sıraya gelmek" değerlendirmesinde bulundu.

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