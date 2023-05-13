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Alanya hazırlığı

Süper Lig’de ilk 5’i hedefleyen Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Stanojevic yönetimindeki antrenmanda futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Anadolu Kartalı, sahasında Kayserispor’la 2-2 berabere kalmıştı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Alanya hazırlığı
Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Stanojevic yönetimindeki antrenmanda futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Anadolu Kartalı, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kalmıştı.
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