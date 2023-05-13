Alanya hazırlığı

Süper Lig’de ilk 5’i hedefleyen Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Stanojevic yönetimindeki antrenmanda futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Anadolu Kartalı, sahasında Kayserispor’la 2-2 berabere kalmıştı.
Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Stanojevic yönetimindeki antrenmanda futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Anadolu Kartalı, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kalmıştı.