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Konya’da düello

Anadolu derbisinde Kayseri, Cardoso’yla iki kez öne geçtiği maçta Konyaspor’yla berabere kaldı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Konya’da düello

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Konyaspor'la Kayserispor, kozlarını Konya'da paylaştı. Pozuelo'nun direkten dönen topu dışında pozisyonun yaşanmadığı ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarısı gol düellosu şeklinde geçen müthiş maçta, 46 ve 53'te Cardoso iki kez takımını öne geçirdi. Anadolu Kartal'ı 48'de Uğurcan, 55'te Soner'le rakibine yanıt verdi ve zevkli mücadele 2-2 sona erdi. Konya ekibi yenilmezlik serisini 3'e çıkarırken, puan tablosunda üzerinde yer alan rakibini yakalama şansını kullanamadı.

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