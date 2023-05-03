Haberler Konyaspor Konyaspor Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:40
Konyaspor Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenmanda pas oyunu, geçiş ve çift kale taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

İdman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geçiş oyunu ile sürdü. Futbolcular antrenmanı taktiksel çift kale maç ile tamamladı. Adil Demirbağ ve Uğurcan Yazğılı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Yeşil-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'a Kolombiyalı dünya yıldızı! Şenol Güneş bizzat istedi...
Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler: "Petek Dinçöz mü o?"
F.Bahçe'de İrfan Can operasyonu! Özel uçakla...
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor’da hedef 3’te 3
Fırtına Konya'da mağlup!
TRT Tabii ücreti, üyelik ekranı!
MEB 45 bin atama kontenjan, branş ve taban puanları listesi
MSÜ ADP nedir, nasıl belirlenir, ne işe yarar?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'da Kayserispor mesaisi devam etti Konyaspor'da Kayserispor mesaisi devam etti 16:40
Beşiktaş'tan Gedson, Maxim ve Redmond açıklaması Beşiktaş'tan Gedson, Maxim ve Redmond açıklaması 16:31
İspanyollardan Türk Telekom'a çirkin hareket! Final öncesi... İspanyollardan Türk Telekom'a çirkin hareket! Final öncesi... 16:25
Depremzede 20 çocuk yıldızlarla buluştu | CANLI Depremzede 20 çocuk yıldızlarla buluştu | CANLI 16:25
Weghorst'a şok haber! Weghorst'a şok haber! 15:56
Trabzonspor camiasının acı günü Trabzonspor camiasının acı günü 15:54
Daha Eski
Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor! Yeni rotası İngiltere... Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor! Yeni rotası İngiltere... 15:44
Olimpiyat ikinciliği bulunan Amos'a 3 yıl men cezası Olimpiyat ikinciliği bulunan Amos'a 3 yıl men cezası 15:43
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? 15:31
Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? 15:18
Emre Çolak İspanya'dan ayrıldı! Emre Çolak İspanya'dan ayrıldı! 15:07
Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 14:58