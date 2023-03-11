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Düzeleceğiz

Konyaspor'un Azeri santraforu Mahir Emreli, takımdan umutlu. Ligde 9 maçtır kazanamayan Anadolu Kartalı'nın 25 yaşındaki golcüsü, "Hücumda kreatif olmamız gerekiyor. Er ya da geç galibiyetler ve goller de mutlaka gelecektir" diye konuştu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Düzeleceğiz

Yeni teknik direktörü Stanojevic'le ligde 9 maçtır kazanamayan, 5 maçtır da gol sevinci yaşayamayan Konyaspor'da yeni transfer Mahir Emreli, Konya'nın yerel gazetesi Anadolu'da Bugün'e röportaj verdi. Giresun karşısında ilk maçına çıktığı için mutlu ancak kazanamadıkları için üzgün olduğunu belirten 25 yaşındaki Azeri golcü, "Yeni oyuncularla ilk maçımızdı. Kazanmayı çok istiyorduk. Bu da sahada gözüküyordu. Defansa kapanmadan ofansif oynadık. Demek ki bu mücadele ve futbol yetmiyormuş" dedi.


DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Bu hafta deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor maçını hükmen kazanan Anadolu Kartalı'nın genç santrforu, daha çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdi. Bir sonraki hafta Konya'da lider Galatasaray'la karşılaşacaklarını hatırlatan Emreli, "Daha çok çalışıp, mücadele edip biraz daha hücumda kreatif olmalıyız. Elbette eksiklerimiz var bu arada bunların üzerine gideceğiz. Er ya da geç galibiyetler ve goller de gelecektir" diye umut dağıttı.


ZATEN TÜRK'ÜM
Röportajda akıcı bir Türkçe'yle konuşan Konyaspor'un yeni transferi Mahir Emreli, bu doğrultuda Türklüğüne de vurgu yaptı. Azeri santrfor, "Zaten Türküm. Bunu söylememe hiç gerek yok ve ayrıca ailece de Türkçe konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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