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Konyaspor Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:26
Konyaspor Kasımpaşa maçı CANLI

Konyaspor ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Konya'da karşı karşıya geliyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Amir, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Ali.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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